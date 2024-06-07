الخارجية الأميركية: بلينكن يسافر إلى إسرائيل والأردن ومصر وقطر الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن يسافر إلى إسرائيل والأردن ومصر وقطر الأسبوع المقبل".
بدورها، كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل"، أن "زيارة بلينكن تأتي في وقت تنتظر فيه واشنطن وإسرائيل رد حماس على اقتراح قدمته إسرائيل مؤخراً، وأعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة".
وأضافت: "ستكون هذه هي الزيارة الثامنة التي يقوم بها بلينكن إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب، حيث كانت زيارته الأخيرة هنا في شهر اذار الماضي في محاولة لمنع عملية (إسرائيلية) واسعة النطاق في رفح".
وذكرت أنه"من المتوقع أن يلتقي بلينكن برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فور وصوله إسرائيل، ولم يتم الإعلان عن لقاءات أخرى حتى الآن".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الإدارة الأميركية تستثمر كل طاقتها للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى الهدوء في الجبهتين الجنوبية (غزة) والشمالية (لبنان)، على الأقل حتى الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني".
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