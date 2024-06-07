فرنجية عرض مع منسقة الأمم المتحدة في ​لبنان​ لآخر المستجدات السياسية والميدانية

التقى رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​ في دارته في بنشعي، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في ​​لبنان​​ جينين هينيس-بلاسخارت، في زيارة تعارف بعد تولّيها مهامها رسميًّا، بحضور الوزير السّابق روني العريجي وجان بطرس. وكان عرضٌ لآخر المستجدّات السّياسيّة والميدانيّة في لبنان والمنطقة.

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