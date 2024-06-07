ميقاتي وجّه كتابًا إلى الوزارات والإدارات العامة بوجوب التقيد بتعميم القاضي الحجار

وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، بناءً على كتاب تلقّته رئاسة مجلس الوزراء اليوم من النّائب العام لدى محكمة التمييز بالتّكليف القاضي ​جمال الحجار​، كتابًا إلى الوزارات والإدارات العامّة كافّة لوجوب التقيّد والالتزام بالتّعميم الّذي أصدره النّائب العام يوم أمس، والّذي يهدف إلى تأمين إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​.

من جهة ثانية، التقى ميقاتي مدير إدارة العولمة في وزارة الخارجية الفرنسية أورليان لو شوفالييه، في حضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السّابق نقولا نحاس والسّفير بطرس عساكر.

وتمّ خلال الاجتماع بحث البرامج الّتي تنفّذها الوكالة الفرنسيّة في لبنان في المجالات كافّة، لا سيّما التّعليم والصحّة.

وكان قد قرّر القاضي الحجار أمس، كفّ يد المدّعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عن الملفّات القضائيّة الّتي تحقّق فيها. ووَجّه تعميمًا إلى الأجهزة الأمنيّة كافّة، لعدم تنفيذ أي إشارة صادرة عن القاضية عون، وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة أو جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.