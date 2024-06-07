بوحبيب: نتطابق مع إيران في وجهات النظر حول حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الاثنين 3 يونيو 2024، إن هناك تطابق في وجهات النظر مع إيران بشأن المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وشدد بوحبيب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني بالإنابة علي باقري كني، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بيروت ، على أن "استمرار الحرب على غزة والجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين تقوض فرص السلام في المنطقة".

وأوضح أن اجتماعه مع باقري شمل "بحث الوضع في جنوب لبنان والحلول المستدامة لاستعادة الأمن في البلاد".

وأكد بوحبيب أن هناك "تطابقا في وجهات النظر" مع إيران بشأن المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني بالإنابة إلى لبنان، صباح اليوم، لإجراء محادثات بشأن التطورات اللبنانية والاقليمية والدولية، حيث سيلتقي إلى جانب وزير الخارجية اللبناني، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله، وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

من جانبه، شدد الوزير الإيراني على "حرص بلاده على عودة الاستقرار في لبنان".

ولفت إلى أن "المقاومة هي أساس الثبات والاستقرار في المنطقة".

وتطرق الجانبان إلى التطورات في غزة ورفح، واتفقنا على عقد اجتماع طارئ بشأن غزة للدول الأعضاء بمنظمة دول التعاون الإسلامي، دون تحديد تاريخ معين.

وقال باقري: "نتشاور دائما مع لبنان بشأن التطورات في المنطقة، ولم تدخر إيران جهدا لدعم الاستقرار في لبنان وتأمين رفاهية الشعب اللبناني".

وشدد على أن "العلاقات الوثيقة بين إيران ولبنان مؤشر رئيسي للاستقرار في المنطقة".

ولفت باقري إلى أن الهدف الرئيسي لزيارته بيروت هو "التعبير عن الشكر والتقدير للشعب اللبناني والحكومة على مشاركتهم في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية".

المصدر : وكالات