شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "اقتصادية النواب": التحالف الوطنى أعاد فكرة العمل التطوعى بعد غيابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحالف الوطني من أهم الكيانات المجتمعية التى تعمل فى العمل الخيري خلال العقود الأخيرة، مضيفا :"لم يقتصر دور التحالف فى جمع أموال التبرعات على نحو سليم وإعاة توزيعها على المستحقين، من خلال بيانات دقيقة لكل الفئات الأولى بالرعاية، لكنه أيضا إعادة فكرة العمل التطوعي من جديد والتى كانت قد غائبة عن المشهد طيلة الأعوام الماضية".

وأضاف "القطامى"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التحالف الوطني قد أطلق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع فى مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع، بعد أن أطلقوا برنامج تدريبي لبناء قدراتهم في 18 يناير 2023، فقد سعي التحالف لضم أعضاء جدد في جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة، والذى يبرهن على أن هذه التجربة تجربة وطنية وتريد تجميع الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر.

وأكد أن عودة العمل التطوعى يسهم إلى توعية الشباب بأهمية المشاركة فى العمل الخيرى وخدمة الوطن، وزيادة روح الانتماء.