4 جرحى إثر تجدد الإشكال بين عائلتين في مخيم البداوي

تجدد الاشكال بين عائلتي الصالح وعبد الوهاب في مخيم البداوي، ما أدى إلى سقوط 4 جرحى من الجانبين، نقلوا إلى مستشفى صفد التابع لجمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في المخيم وإلى مستشفيات مدينة طرابلس لتلقي العلاج، من بينهم إمرأة وطفل، كما أن حالة احد المصابين من الذين نقلوا إلى المستشفى الإسلامي في طرابلس، حرجة.

يشار إلى أن الإشكال تجدد بين أفراد من العائلتين، للمرة الثالثة في غضون بضعة أيام، بسبب خلاف على وضع حاوية "كونتينر" في أحد شوارع المخيم بقصد إستخدامها كمقهى من قبل صاحبها، ورفض آخرين وضعها في المكان.