حملة توعية للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق حول مرض التصلب المتعدد

نظّم المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق يوما توعويا حول مرض "التصلب المتعدد" (MS) في حديقة المستشفى، بهدف تثقيف الحاضرين حول هذا المرض وأعراضه وأحدث علاجاته مع الاضاءة على ابرز المفاهيم الخاطئة المتعلقة به.

واكد الرئيس التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق سامي رزق، في كلمة ترحيبية، على "التزام المستشفى برفع مستوى الوعي حول مرض التصلب المتعدد وتقديم الدعم للمرضى".

ولفت الى أن "هذا الحدث فرصة لتعزيز التعاضد والتماسك بين الفئات المعنية كافة، فضلا عن اكتساب معلومات جديدة حول هذا المرض بطريقة ممتعة وتفاعلية وسهلة".

واختتم النشاط بإطلاق جميع الحاضرين بالونات برتقالية في الهواء، ترمز إلى الأمل والوحدة والتعاطف في محاربة مرض "التصلب المتعدد".