عُقد لقاءٌ مطوّلٌ في اللّقلوق بين رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، ونوّاب كتلة "الاعتدال الوطني". وتركّز البحث في الاجتماع الّذي تخلّله غداء، على "الملف الرّئاسي ومبادرة كتلة "الاعتدال" بخصوصه، وأهميّة تنسيق المواقف من التّشاور، وصولًا للتّوافق على رئيس للجمهوريّة، أو التّنافس الدّيمقراطي في الانتخابات عملًا بالدستور".

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل بحث مع نواب "الاعتدال الوطني" بالملف الرئاسي ومبادرة الكتلة بخصوصه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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