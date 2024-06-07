القاضية عون لميقاتي: لا يحق لك إرسال كتابك وهذه استباحة للدستور ومخالَفة تعرّضك للملاحقة

لفتت النّائبة العامّة الاستئنافيّة القاضية ​غادة عون​، إلى أنّ "بناءً على كتاب تلقّته رئاسة مجلس الوزراء اليوم من النّائب العام لدى محكمة التّمييز بالتّكليف القاضي ​جمال الحجار​، وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​كتابًاإلى الوزارات والإدارات العامّة كافّة، لوجوب التقيّد والالتزام بالتّعميم الّذي أصدره النّائب العام يوم أمس"، متسائلةً: "فهِمتوا يا جماعة الخير شو يعني؟ يا مودعين يا منهوبين، أي أنّه ممنوع أن تعرفوا أين ذهبت الـ8 مليار دولار. ممنوع أن تعرفوا ما وثّقته شركة "ألفاريز آند مارسال"، وممنوع أن يعطي حاكم مصرف لبنان السّابق معلومات".

وشدّدت في تصريح، على أنّ "هذه الخطّة لسرقة أموالكم، وممنوع أن تفتحوا فمكم، وممنوع أن يحاسب القضاء على سرقة أموالكم. يا للعار!"، سائلةً: "متى ستستفيقوا وترفضوا هذه السّرقة المفتوحة؟". وتوجّهت إلى ميقاتي، قائلةً: "هذه الاستباحة للدستور غير مقبولة. هناك فصل سلطات، ولا يحقّ لك إرسال هذا الكتاب للإدارات، ولا يحقّ لك مخالفة المادّة 7 من القانون رقم 206/2022 لحماية نفسك أو أي شخص آخر"، مؤكّدةً أنّك "تخالف القانون صراحةً، وهذا يعرّضك للملاحقة".