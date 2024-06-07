"النشرة": تحليق لمسيرة إسرائيلية تجسسية فوق مزارع شبعا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن "تحليق في هذه الاثناء لمسيرة إسرائيلية تجسسية نوع ام كا فوق مزارع شبعا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع".

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