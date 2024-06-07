معلومات الـ"MTV": يجري بالكواليس ترتيب زيارة يقوم بها وفيق صفا إلى السعودية بوساطة خليجية

كشفت معلومات قناة الـ"MTV"، أنّ "كبير مستشاري الرّئيس الأميركي لشؤون الطّاقة والاستثمار ​آموس هوكشتاين​ طلب منذ فترة وليس الآن، من رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ الطّلب إلى "​حزب الله​" التوسّط لدى حركة "حماس"، لوقف إطلاق النّار".

وأفادت بأنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ سبق وطلبت من ​الإمارات​ التدخّل لدى "حزب الله"، لإقناعه بوقف إطلاق النّار، وهذا كان سبب زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتّنسيق في "حزب الله" ​وفيق صفا​ إلى الإمارات، منذ نحو الشّهرين ونصف الشّهر".

وأشارت المعلومات إلى أنّ "ردّ "حزب الله" على طلب هوكشتاين كان رفض الدّخول بوساطة لدى "حماس"، إلّا أنّ برّي نصح الحزب يومها ألّا يكون ردّه صداميًّا، فأتى الرّفض مخفَّفًا يومها"، لافتةً إلى أنّه "يجري في الكواليس ترتيب زيارة يقوم بها وفيق صفا إلى ​السعودية​، بوساطة من دولة خليجيّة".