الأمم المتحدة: نطالب بالافراج من دون شروط عن 11 موظفا مختطفين في اليمن

أكد المتحدث باسم الامين العام للمنظمة الامم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن "11 من موظفي المنظمة احتجزهم المتمردون الحوثيون في اليمن"، موضحاً أن "المنظمة تبذل ما في وسعها للافراج عنهم من دون شروط".

ولفت دوجاريك، الى أن "المنظمة طالبت الحوثيين بتوضيحات".