أكد المتحدث باسم الامين العام للمنظمة الامم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن "11 من موظفي المنظمة احتجزهم المتمردون الحوثيون في اليمن"، موضحاً أن "المنظمة تبذل ما في وسعها للافراج عنهم من دون شروط".
ولفت دوجاريك، الى أن "المنظمة طالبت الحوثيين بتوضيحات".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: نطالب بالافراج من دون شروط عن 11 موظفا مختطفين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.