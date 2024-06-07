نتانياهو: الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أنصار القتلة من "حماس"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أنصار القتلة من حركة حماس"، مؤكداً أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ولن يغير أي قرار سخيف للأمم المتحدة هذا الواقع".

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