الاتحاد الأوروبي يعرب عن فزعه إزاء مذبحة ارتكبتها قوات الدعم السريع بوسط السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الاتحاد الأوروبى عن فزعه إزاء تقارير "موثقة عن مذبحة أخرى لا معنى لها"، بحق أكثر من 100 قروى أعزل ارتكبتها قوات الدعم السريع فى قرية ود النورة بولاية الجزيرة بالسودان.



وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل فى بيان اليوم الجمعة إن "الاتحاد الأوروبى يستثمر بشكل كبير فى التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبير الأمم المتحدة المستقل المعنى بحالة حقوق الإنسان فى السودان، فى رصد وتوثيق الانتهاكات التى ارتكبها الفئات المتحاربة منذ بداية الصراع الذى دام أكثر من عام لضمان ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم بشكل كامل"- وفق ما نشره موقع الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية الإلكتروني.

وطالب الاتحاد الأوروبي، بالوقف الفورى لـ "الأعمال العدائية"، والسماح بوصول العاملين فى المجال الإنسانى دون عوائق، مشددا على ضرورة "احترام القانون الدولى وحماية المدنيين".