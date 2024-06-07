البيت الأبيض: ما زلنا بانتظار رد حماس الرسمي على مقترح الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال البيت الأبيض، إن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحثان قضية الحرب في غزة ومقترح وقف إطلاق النار.

وأضاف البيت الأبيض، أن واشنطن ما زالت بانتظار رد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرسمي على مقترح الصفقة.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن الوزير أنتوني بلينكن يسافر إلى إسرائيل والأردن ومصر وقطر الأسبوع المقبل.

وأضافت الخارجية، أن الوزير يزور الشرق الأوسط للدفع قدما بمقترح وقف إطلاق النار بغزة، موضحة أن الوزير سيؤكد خلال جولته أهمية قبول حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للاقتراح المطروح على الطاولة.