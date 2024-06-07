أمن سوهاج يكشف سبب وفاة 4 شباب في أخميم

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، سبب 4 أشخاص فى أخميم، إذ تبين أن الضحايا لقوا مصرعهم متأثرين بإصابتهم باختناق أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل، وليس بسبب تطهير بئر صرف صحي.

وتعود الواقعة، لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة أخميم بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بنجع الخلوة، وتبين من التحريات أنه أثناء قيام "طلعت. خ" 22 عامًا عامل، وأبناء عمومته "عبدالحميد. ك" 22 عامًا سائق، وشقيقه "محمد. ك" 35 عامًا سائق، "مجدي. ح" 34 عامًا سائق بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل بئر صرف صحي بمنزل ملك "عبدالحميد. ا" جد المذكورين، تعرضوا للاختناق داخل الحفر.

وجرى استخراج المذكورين بمعرفة قوات الحماية المدنية، ونقلهم لمستشفى أخميم المركزي، ولفظوا أنفسهم الأخيرة متأثرين بإصابتهم أثناء تلقيهم الإسعافات الأولية.

وألقت قوات الأمن على "السيد. ح" 38 عامًا نجار ويقيم بذات الناحية "ابن خالتهم"، وأدوات الحفر المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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