أمين سر لجنة الخطة يكشف أسباب اعتراضه على موازنة الدولة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أبدى النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، اعتراضه على موازنة الدولة خلال مناقشتها في مجلس النواب، مشيرًا إلى تضارب في الأرقام بين الموازنة المقدمة للبرلمان وتلك المقدمة لصندوق النقد الدولي.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر على برنامج "خلاصة الكلام" الذي يُبث على فضائية "النهار"، أوضح إمام أن الأرقام المقدمة لصندوق النقد الدولي أكبر، على الرغم من أنها صادرة من الحكومة المصرية نفسها.

وأشار إلى أن الاعتراضات التي شهدتها جلسة البرلمان لم تؤدي إلى توضيح الأرقام المتضاربة، بل انحصرت في مجرد الاعتراض.

ولدى سؤاله عن موضوع تحريك سعر الخبز، ذكر إمام أنه يؤيد الدعم النقدي بدلاً من العيني، ولفت إلى تصريحات وزير التموين حول إحكام المنظومة وإمكانية حذف 20 مليون من المستفيدين لبطاقات الدعم، وهو ما يشكل جزءًا من الخلاف بينه وبين الحكومة.

وأخيرًا، تطرق النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة، منتقدًا فكرة زيادة الدعم النقدي في ظل التوجهات الحالية التي قد تزيد من التضخم.