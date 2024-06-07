شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الإصلاح والتنمية: استهداف مراكز أمريكية الإعلام المصرى لكشفه فضائح إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تضامنه مع الإعلامية قصواء الخلالى، في ضوء ما تتعرض له من استهداف مستمر من حملة اضطهاد ممنهجة ، من مراكز إعلام ووسائل إعلام أمريكية، وإجراءات قمعية شملت حجب بث البرنامج، و إغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها، وتحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، وتلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية بسبب موقفها الواضح من الحرب ضد غزة ودعمها الواضح لموقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينة خلال برنامجها فى المساء مع قصواء عبر فضائية سى بى سى.

وأضاف أيمن أبو العلا فى تصريحات له، أن الإعلام المصرى مواقفة مشرفة وترجمة لموقف الدولة المصرية على مدار تاريخها من القضية الفلسطينية الرافض بشكل قاطع للتهجير والتصفية للقضية، مؤكدًا أن إزدواجية المعايير لدى الإعلام والمراكز البحثية الغربية لابد أن يتم تسليط الضوء عليها حتى تظهر الصورة بشكل واضح أمام الرأى العام العالمى، مشيرا إلى أن الإعلام المصرى حرص منذ 7 أكتوبر أن يكون بالمرصاد للكيان الصهيونى وفضح ما يقوم به تجاه الشعب الفلسطينى ومن ثم حديث مراكز بحثية أمريكية عن الإعلام المصرى بهذه الطريقة الممنهجة أمر غير مقبول.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب إن الإعلامية قصواء الخلالى عملت على مدار الفترة الماضية على فضح شامل لكل ما يتم من جانب الكيان الصهيونى أمام الرأى العام المصرى والعالمى ومن ثم نساندها وندعمها تجاه ما يتم ضدها من حملات ممنهجة من جانب مراكز أبحاث أمريكية مشيرا إلى أن المصريين يدركون بحق قيمة القضية الفلطسينية والجميع خلف الدولة المصرية لمنع تصفييتها مهما كانت التحديات والمخاطر.