شكرا لقرائتكم خبر عن 62.4 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد.. و10.4 مليار لسيناء العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025،استثمارات لأقاليم الصعيد قدرت بنحو 62.4 مليار جنيه وذلك لتنمية محافظات الصعيد في عام الخطة، موزعة على محافظات جنوب وشمال ووسط الصعيد.

ووفقا لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عرضت الخطة الاستثمارات الموجهة لمحافظة شمال سيناء والتي قدرتها بنحو 6.2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات التنمية فيها، أما الاستثمارات الموجهة لمحافظة جنوب سيناء فقد قدرت بنحو 4.2 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الاسر المصرية في الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا من الثروة والدخل.

كما تستهدف الحكومة الإهتمام بالبعد العمراني والبيئي وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم ومواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.