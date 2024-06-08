رئيسة المفوضية الأوروبية دانت الاعتداء على رئيس وزراء الدنمارك: عمل دنيء

توجّهت رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لاين، في تصريح، إلى رئيسة الوزراء الدّنماركيّة ميتي فريديريكسن قائلةً: "صُدمت جدًّا بخبر تعرّضك للاعتداء اللّيلة. إنّني أدين هذا العمل الدّنيء الّذي يتعارض مع كلّ ما نؤمن به ونناضل من أجله في ​أوروبا​"، متمنّيةً لها "القوّة والشّجاعة، وأَعلم أنّ لديك الكثير من الإثنين معًا".

وكان قد أعلن مكتب فريديريكسن في بيان، أنّ "رئيسة الوزراء تعرّضت للضّرب على يد رجل في كولتورفيت في كوبنهاغن. لقد تمّ توقيف الرّجل".

بدورها، أكّدت شرطة كوبنهاغن وقوع حادثة تتعلّق برئيسة الوزراء، مشيرةً إلى أنّ "لدينا شخصًا واحدًا أوقف في إطار القضيّة الّتي نحقّق فيها الآن. في هذا الوقت، ليس لدينا أيّ تعليقات أو ملاحظات أخرى حول القضيّة".