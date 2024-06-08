البابا فرنسيس دعا لوقف إطلاق النار في غزة: نأسف للكراهية التي تزرعها الحرب في الأجيال المقبلة

أعرب البابا فرنسيس، عن أسفه "للكراهية التي تزرعها في الأجيال المقبلة الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر بين إسرائيل وحماس"، داعياً "لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين".
ولفت البابا، بكلمته بمناسبة الذكرى العاشرة للدعوة إلى السلام في الأراضي المقدّسة، الى أن "كلّ هذه المعاناة والعنف الذي تولّده والكراهية التي تزرعها أيضاً في الأجيال المقبلة، يجب أن تقنعنا بأنّ أيّ حرب تترك العالم أسوأ ممّا وجدته".
وأكد أنني "أصلّي كلّ يوم من أجل أن تنتهي هذه الحرب أخيراً. أفكّر في جميع الذين يعانون في إسرائيل وفلسطين من مسيحيين ويهود ومسلمين"، مضيفاً "أفكّر في كم أنّه ملحّ، من تحت أنقاض غزة، أن يُتّخذ قرار بإسكات المدافع، وبالتالي، أدعو إلى وقف لإطلاق النار".
وشدّد على أنّه "يتعيّن علينا جميعاً أن نعمل ونلتزم تحقيق سلام دائم يمكن فيه لدولة فلسطين ودولة إسرائيل أن تعيشا جنباً إلى جنب عبر هدم جدران العداوة والكراهية"، مضيفاً "علينا جميعاً أن نرعى القدس، لكي تصبح مدينة اللقاء الأخوي بين المسيحيين واليهود والمسلمين، محمية بوضع خاص مضمون على المستوى الدولي".
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