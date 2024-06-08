سعر الذهب تراجع بأكثر من 1 بالمئة مع توقف المركزي الصيني عن الشراء

تراجعت أسعار ​الذهب​ بأكثر من واحد بالمئة، بعد أن أظهرت بيانات أنّ بنك الشعب الصّيني، البنك المركزي الصّيني، توقّف عن شراء المعدن النّفيس في أيّار الماضي، بعد 18 شهرًا متتالية من عمليّات الشّراء. وقد انخفضت أسعار الذّهب بجميع العملات الرئيسيّة، حيث هبطت 80 دولارًا للأوقية في 6 ساعات، وتراجعت بشكل أسرع من أسواق الأسهم العالميّة وأسعار السّندات و"بيتكوين" والنّحاس.

وظلّ البنك يكدّس احتياطيّاته من الذهب منذ تشرين الثّاني 2022، ليقود بذلك موجة من مشتريات البنوك المركزيّة العالميّة، وسط تصاعد التوتّرات الجيوسياسيّة.

وأشار رئيس استراتيجيّة السّلع الأساسيّة في "ساكسو بنك" (Saxo Bank)، أولي هانسن، إلى أنّ "تصوّري المبدئي هو أنّ الصين -الّتي شكّلت دافعًا رئيسيًّا لارتفاع أسعار الذهب العام الماضي- لن تتوقّف قريبًا عن شراء المعدن الأصفر".

وكان قد صعد الذّهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 2450 دولار للأونصة في أيّار الماضي، بدعم من عمليّات الشّراء القويّة من البنك المركزي. وجاء الطّلب من جانب بنك الشّعب الصيني على السّبائك في الوقت الّذي يسعى فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تنويع احتياطياته، والتحوط من انخفاض قيمة العملة.