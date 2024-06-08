رئيسة الوزراء الدنماركية تعرضت للضرب في كوبنهاغن وتوقيف المهاجم

أعلن مكتب رئيسة الوزراء الدّنماركيّة ميته فريديريكسن (Mette Frederiksen)، في بيان، أنّ رئيسة الوزراء تعرّضت للضّرب على يد رجل في كولتورفيت في كوبنهاغن. لقد تمّ توقيف الرّجل"، مشيرًا إلى أنّ رئيسة الوزراء "مصدومة بالواقعة".

يُذكر أنّ فريدريكسن تلقّت رسائل "تحرّش وتمييز جنسي وإساءة وكراهيّة وتهديدات"، عبر وسائل التّواصل الاجتماعي، وأعادت نشرها لتشجيع الآخرين على القيام بما قامت به، وإثارة نقاش عام حول ذلك في نيسان الماضي.