القيادة المركزية الأميركية: دمّرنا 4 مسيّرات وصاروخين بمناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

كشفت القيادة المركزية الأميركية، أنّ "في الـ24 ساعة الماضية، أطلق الحوثيّون المدعومون من إيران، أربعة صواريخ باليستيّة مضادّة للسّفن من المناطق الّتي يسيطرون عليها في اليمن، فوق البحر الأحمر"، موضحةً أنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السّفن الأميركيّة أو التّحالف أو السّفن التّجاريّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوّاتنا بتدمير أربع طائرات بدون طيّار واثنين من الصّواريخ الباليستيّة المضادّة للسّفن، في المناطق الّتي يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن. كما نجحت قوّات القيادة المركزيّة الأميركيّة من تدمير طائرة بدون طيّار تمّ إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن، باتجاه مضيق باب المندب".

وأعلنت القيادة أنّ "بشكل منفصل، نجحت قوّات القيادة المركزيّة الأميركيّة بتدمير زورق دوريّة للحوثيّين في البحر الأحمر"، لافتةً إلى أنّه "تقرَّر أنّ هذه الطّائرات بدون طيّار والصّواريخ الباليستيّة المضادّة للسّفن تمثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتّحدة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة". وشدّدت على أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّة وأكثر أمنًا للسّفن الأميركيّة والتّحالف والسّفن التّجاريّة".