قوى الأمن: تضييق مسرب من أوتوستراد ميرنا الشالوحي يومَي السبت والأحد بسبب تمديد كابلات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بتمديد كابلات عبر القنوات الممتدّة من مركز سنترال ​سن الفيل​ باتّجاه الصالومي و​الدكوانة​، وذلك يومَي السّبت والأحد بتاريخي 8 و9-6-2024، من السّاعة السّادسة صباحًا لغاية السّاعة 13:30".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي في بعض مراحلها إلى تضييق مسرب من أوتوستراد ميرنا الشالوحي، من دون منع أو تحويل للسّير"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".