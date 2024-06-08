الاحتلال ينشر قائمة لاشخاص توفى بعضهم منذ سنوات ويزعم تصفيتهم في غارة النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قائمة زعما انها لأشخاص تابعين للمقاومة، وتم القضاء عليهم، بينما قالت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية إن القائمة التي أعلنتها إسرائيل للأشخاص المستهدفين في مجزرة النصيرات تشوبها أخطاء كثيرة.

واضافت المصادر ، أن القائمة تضم أسماء غير دقيقة وصورا خاطئة إحداها لشخص مقيم خارج غزة منذ ١٨ عاما.

واشارت إلى أن القائمة ضمت صورة شخص استشهد قبل يوم من المجزرة على أنه قضى فيها، واسم أحد المذكورين في القائمة لرجل مسن توفي بشكل طبيعي قبل عدة سنوات.

وفي وقت سابق، أعلن افيخاي ادرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال سلامة محمد أبو عجاج احد قادة حركة حماس في منطقة رفح.

واضاف افيخاي في بيانه: أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات، وقضت مساء أمس على سلامة محمد أبو عجاج من كبار قادة جهاز الأمن العام التابع لحماس في منطقة رفح.

وفي وقت سابق أعلن الجيشالإسرائيلي، اغتيال إياد المغاري رئيس بلدية شمال النصيرات نتيجة الغارة.

