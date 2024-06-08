بوتين يوضح شروط قبول روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لدخول مفاوضات مع أوكرانيا، ولكن وفقًا للشروط التي نوقشت في مينسك وإسطنبول، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: إذا كانت هناك رغبة في التفاوض، فيمكنك العثور مع من سيتم التفاوض، ونحن مستعدون لهذه المفاوضات، ولكن فقط، أكرر، على الشروط التي اتفقنا عليها عندما بدأنا هذه المفاوضات في مينسك ثم في إسطنبول، وليس وفق شروط خيالية.

وكان بوتين قد أعرب عن أسفه سابقا للفشل في تنفيذ اتفاقيات مينسك في بداية الصراع مع أوكرانيا. وتتعلق الاتفاقيات بوقف إطلاق النار وتعديل دستوري بين كييف والقوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا. وتوسطت فيها روسيا وفرنسا وألمانيا في عامي 2014 و2015.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين مرارا إن روسيا وأوكرانيا كانتا على وشك الاتفاق على اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية في محادثات إسطنبول في أبريل 2022، لكن أوكرانيا تراجعت عنه بمجرد تراجع القوات الروسية بالقرب من كييف.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن فولوديمير زيلينسكي اغتصب السلطة لأن القانون الأوكراني لا ينص على تمديد صلاحيات رئيس البلاد في حالة الحرب.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن لدى أوكرانيا قانون بشأن جوهر الأحكام العرفية؛ وينص على أنه لا يتم إجراء انتخابات في ظل حالة الحرب، ولكنه لا ينص على تمديد الصلاحيات.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا في وقت سابق من الجمعة الغرب إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق سلام عادل في الحرب التي تخوضها بلاده مع روسيا، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أنّ كييف ستخرج منتصرة من هذه الحرب.

وغداة إحياء قادة عدد من دول العالم الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي الذي قاد إلى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، تحدث زيلينسكي إلى البرلمان الفرنسي في باريس.

وأعرب أمام المشرعين الفرنسيين الجمعة عن أمله في أن تؤدي القمة التي تستضيفها سويسرا في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن السلام في أوكرانيا، إلى تسريع التوصل إلى نهاية عادلة للصراع.