الأمم المتحدة تدرج إسرائيل في القائمة السوداء لقتل الأطفال

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت إسرائيل رسالة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوضعها على القائمة السوداء للدول التي تستهدف الأطفال، اليوم الجمعة.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدرج الجيش الإسرائيلي ضمن قائمة عالمية للجناة المرتكبين لانتهاكات بحق الأطفال، واصفا القرار بأنه مخز.

وأضاف إردان أنه جرى إبلاغه رسميا بالقرار اليوم الجمعة.

من جانبه، قال بنيامين نتنياهو في منشور على منصة إكس إن الأمم المتحدة وضعت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ اليوم بانضمامها إلى أنصار قتلة حماس على حد قوله.

أشار إلى أن إدراج تل أبيب في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تضر بالأطفال في مناطق النزاع، سيزيد من تدهور وضع إسرائيل على المستوى العالمي.

وقال التقرير إن عواقب الدخول إلى القائمة السوداء تشمل الإضرار بالصورة حيث يكتسب التقرير سمعة دولية كبيرة وسيتم الاستشهاد به في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحاكم لاهاي.

وقالت منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان، في بيان، إن تصنيف الجيش الإسرائيلي في قائمة العار (القائمة السوداء) من قبل الأمم المتحدة يعني أنه متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقوانين والأعراف الدولية، مثل تجنيد الأطفال، الاعتداءات الجنسية، القتل الجماعي، والتعذيب.

وأضافت المنظمة أن هذا التصنيف قد يؤدي إلى تدابير عقابية دولية ضد إسرائيل.

ورحبت السلطة الفلسطينية بإدراج الأمم المتحدة لإسرائيل ضمن منتهكي حقوق الأطفال.

من جانبه، قال بنيامين نتنياهو في منشور على منصة إكس إن الأمم المتحدة وضعت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ اليوم بانضمامها إلى أنصار قتلة حماس، على حد قوله

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني لرويترز، اليوم الجمعة، إن قرار الأمم المتحدة وضع الجيش الإسرائيلي على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

والقائمة مشمولة في تقرير بشأن الأطفال والصراعات المسلحة المزمع تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم 14 يونيو.