بنك التنمية الأفريقي يحتاج لإعادة هيكلة سريعة للديون.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس بنك التنمية الأفريقي إن أفريقيا تحتاج إلى إعادة هيكلة أسرع للديون وشروط إقراض أكثر ملاءمة ونحو 25 مليار دولار لصندوق التنمية الأفريقي لتجنب عقد ضائع.

وقال أكين أديسينا إن القارة كانت تعاني من "كوفيد المالي الطويل الأمد" ولم يبذل العالم ما يكفي لمساعدتها على تجاوز السنوات الصعبة للوباء وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، التي دفعت العديد من البلدان إلى التخلف عن السداد.

وقال أديسينا في كلمة ألقاها يوم الجمعة في تشاتام هاوس بلندن: "إن الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهو المسار الثنائي والمتعدد الأطراف (لإعادة هيكلة الديون)، يجب أن يعمل بشكل أسرع من أجل أفريقيا". العقد الضائع." ودعا أديسينا أيضًا إلى تجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 25 مليار دولار، وهو الذراع الميسر لبنك التنمية الأفريقي الذي يقرض البلدان الضعيفة.

وفي عملية التجديد الأخيرة، تم الالتزام بمبلغ 8.9 مليار دولار لدورة التمويل من 2023 إلى 2025، وهي الأكبر في تاريخها. أصبحت زامبيا هذا الأسبوع أول دولة تضع اللمسات الأخيرة على إعادة صياغة الديون بموجب الإطار المشترك - وهو الشكل الذي طورته مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الفقيرة على إعادة التفاوض بشأن الديون غير المستدامة مع جميع الدائنين - بما في ذلك الصين، التي قامت بتوسيع قروضها إلى العالم النامي بشكل كبير في العقد الماضي .

لكن العملية في زامبيا استغرقت ما يقرب من أربع سنوات مؤلمة، والتي قال زعماؤها وآخرون إنها كانت طويلة للغاية.

كما تعاني كل من غانا وإثيوبيا من التخلف عن السداد، وقال أديسينا إن 22 دولة أفريقية معرضة بشدة لخطر أزمة الديون، وتوقع أن تصل مدفوعات خدمة الديون إلى 74 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 17 مليار دولار في عام 2010.

وقال "هذا بسبب انخفاض التمويل الميسر"، مضيفا: "لا يمكنك القيام بالتنمية بأسعار تجارية. علينا أن نتأكد من أن نظام التمويل العالمي يقدم المزيد لأفريقيا ويتجنب الاختلافات الاقتصادية التي تحدث بسبب بطء التعافي الاقتصادي في أفريقيا من كوفيد".

لكن العملية في زامبيا استغرقت ما يقرب من أربع سنوات مؤلمة، والتي قال زعماؤها وآخرون إنها كانت طويلة للغاية. كما تعاني كل من غانا وإثيوبيا من التخلف عن السداد، وقال أديسينا إن 22 دولة أفريقية معرضة بشدة لخطر أزمة الديون، وتوقع أن تصل مدفوعات خدمة الديون إلى 74 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 17 مليار دولار في عام 2010.

وقال "هذا بسبب انخفاض التمويل الميسر"، مضيفا: "لا يمكنك القيام بالتنمية بأسعار تجارية. علينا أن نتأكد من أن نظام التمويل العالمي يقدم المزيد لأفريقيا ويتجنب الاختلافات الاقتصادية التي تحدث بسبب بطء التعافي الاقتصادي في أفريقيا من كوفيد".