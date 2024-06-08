بسبب "ولاعة".. مصرع طفلة وإصابة جديها في حريق شقة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

لقيت طفلة مصرعها وأصيبا جديها بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة إثر اندلاع حريق بالشقة سكنهم بشارع البستان بنطاق منطقة البيطاش في حي العجمي غرب الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 17 شارع الأمان متفرع من شارع البستان أمام أبراج العائلة بمنطقة البيطاش.

وانتقل ضباط القسم رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الشقة محل البلاغ مساحتها 80 متر تقريبًا واندلاع النيران بالصالة ما أدى إلى احتراق محتوياتها.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من ناهد علي عبد العال 57 سنة، بحروق من الدرجة الثالثة بالذراعين والوجه، وزوجها سعد أحمد محمد 63 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بالذراعين والوجه، ونقلا إلى مستشفى العجمي وحالتهما مستقرة.

فيما أصيبت حفيدتهما وتدعى جودي محمود أحمد 6 سنوات، بحروق شديدة ونقلت إلى مستشفى العجمي لتلقي العلاج اللازم إلا أنها توفيت عقب وصولها المستشفى المشار إليه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران ومنع امتدادها لباقى طوابق العقار، وجرى إخطار الغاز والمياه والكهرباء لفصل المرافق.

وبسؤال المصاب الأول أرجع سبب نشوب الحريق نتيجة لهو حفيدته المذكورة بقداحة "ولاعة" بالصالة ولم يتهم أحد.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة فى قسم شرطة الدخيلة، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.