مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين إثر حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بدوران العسكري بنطاق مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وانتقل ضباط مباحث وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمربقيادة الرائد رامي أبوشتيه رئيس المباحث، لمكان الحادث وتبين مصرع "عبدالرحمن عيد عبدالعزيز، 22 عامًا، وإصابة: عمر خالد ،22 عامًا، بنزيف شديد بالرئة اليمنى وتركيب أنبوبة صدرية ونزيف بالبطن والحوض، ومازن السيد ،22 عامًا، بجرح قطعي بالأذن اليمنى.

جرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي والجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.