جيش الاحتلال يعترف بفشله في اعتراض طائرة عبرت من لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بعد ساعات من إطلاق الإنذار في منطقة الجليل اليوم الجمعة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن طائرة بدون طيار عبرت من لبنان، وانفجرت، مؤكدا أن الدفاعات الجوية فشلت في اعتراضها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له: "وفي وقت سابق من هذا اليوم، دوت صفارات الإنذار في منطقة نوف الجليل، وبعد مراجعة الحادث، تبين أنه تم التعرف على طائرة بدون طيار عبرت من لبنان وسقطت في منطقة مفتوحة هي وادي يزرعيل.. وقد فشلت الإجراءات الدفاعية التي تم نشرها في اعتراض الهدف. كما تم رصد طائرة بدون طيار أخرى قادمة من لبنان وسقطت في منطقة شوميرا بالجليل الغربي".

وأضاف البيان: "تم إطلاق تنبيهات بعد احتمال سقوط حطام من عملية الاعتراض الفاشلة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في جميع الحوادث.. الحادث قيد المراجعة".

وحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الطائرة انفجرت على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود مع لبنان، وفشلت محاولة اعتراضها باستخدام منظومة القبة حديدية، واندلع حريق في المنطقة.