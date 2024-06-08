مقرر بالحوار الوطني: الإصلاح السياسي مفتاح النجاح الاقتصادي والمصريون في الخارج ليسوا مجرد مصدر للعملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الإصلاح السياسي يلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدول التي تفتقر إلى الانفتاح السياسي غالبًا ما تعاني من ضعف اقتصادي.

وأضاف جلال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن الأحداث الإقليمية والدولية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد المصري.

سلط جلال الضوء على قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية هائلة قادرة على جذب السياح من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، أشار إلى أن الاستراتيجية السياحية الحالية تفتقر إلى عوامل الجذب والترويج الفعال للسياحة في مصر.

وأكد على ضرورة تجاوز العقبات التي تسبب إزعاجًا للسياح وتحويل الاستراتيجية من التركيز على الترفيه إلى التسويق القائم على العرض.

أكد جلال على أهمية النظر إلى المصريين المقيمين في الخارج كشركاء في التنمية وليس فقط كمصدر للعملة الصعبة. وأشار إلى أنهم يسعون دائمًا إلى الحصول على أفضل سعر صرف لتحويلاتهم إلى مصر.

دعا جلال إلى تبني سعر صرف أكثر رشادة ووضع سياسة نقدية فعالة لإدارة سعر الصرف. وأوضح الفرق بين تعويم العملة وتخفيض قيمتها، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة أنظمة رئيسية لسعر الصرف: التثبيت، التعويم الحر، والسياسة المرنة.

شدد الدكتور أحمد جلال على أن الإصلاح السياسي هو حجر الزاوية لتحقيق النجاح الاقتصادي، وأن هناك حاجة ماسة إلى تبني سياسات اقتصادية رشيدة تدعم النمو وتجذب الاستثمارات.