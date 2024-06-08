الأرصاد الجوية: انخفاض بسيط بدرجات الحرارة غدًا ونسبة رطوبة على الساحل بين 70 و100%

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "تأثير الكتل الهوائيّة الحارّة على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسط يستمرّ مع درجات حرارة أعلى من معدّلاتها الموسميّة، خاصّةً على المرتفعات وفي الدّاخل، حيث تتجاوز معدّلاتها بحدود الـ7 درجات، مع ظهور طبقة من الغبار في الأجواء على مستوى ارتفاع 800 متر و ما دون، مصحوبة مع نسبة رطوبة مرتفعة فوق المناطق السّاحليّة نتيجة الانقلاب الحراري (inversion)، وبالتّالي زيادة الشّعور بالحر، وذلك حتّى يوم السّبت إذ تنحسر تدريجيًّا؛ فتنخفض ​درجات الحرارة​ مع احتمال تساقط ​أمطار​ خفيفة في المناطق الشّماليّة".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من "خطر التعرّض لأشعة الشّمس في أوقات الذّروة، وضرورة الإكثار من شرب المياه، ومن اندلاع الحرائق في المناطق الدّاخليّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا السّبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع نسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل وبقاء الغبار في الأجواء، وتشكّل الضّباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة. كما تنخفض درجات الحرارة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة والجبليّة بشكل بسيط، وتنشط الرّياح أحيانًا، وتكون الأجواء مهيّأة ليلًا لتساقط أمطار خفيفة في المناطق الشّماليّة".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الشّماليّة في الفترة الصّباحيّة، كما تنخفض نسبة الرّطوبة على السّاحل؛ مع رياح ناشطة".

كما بيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع يوم الإثنين غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، كما تنشط الرّياح أحيانًا".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا ومتقلّبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 8 و25 كم/س، الانقشاع متوسّط إلى سيئ أحيانًا على السّاحل بسبب نسبة الرّطوبة المرتفعة، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 70 و100%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 25 درجة مئويّة".