ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أنقذوا جريحةً باستعمال معدّات الإنقاذ الهيدروليكيّة، أُصيبت إثر تعرّضها لحادث سير وقع بين سيّارة وآليّة نوع "توك توك" في ​العقيبة​- كسروان، كما عملوا على نقلها إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل للمعالجة؛ فيما تولّت جهات أُخرى نقل جريحٍ ثانٍ إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللّازم".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: جريحان جراء حادث سير بين سيارة و"توك توك" في العقيبة- كسروان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.