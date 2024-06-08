إدراج إسرائيل رسميًا على قائمة العار لانتهاكها حقوق الأطفال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاحتلال الإسرائيلي، أنه أُخطر أمس الجمعة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإدراجها على "قائمة العار" الأممية المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات.

ويدخل هذا القرار الذي تلقاه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، حيز التنفيذ رسميا بحلول نهاية يونيو الجاري. وعلق إردان على هذا القرار بقوله :"الشخص المدرج على القائمة السوداء هو الأمين العام، الذي يشجع الإرهاب وقراراته مدفوعة بالكراهية لإسرائيل. يجب أن يخجل".

وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "بدلا من حماية المدنيين الأبرياء، يحمي المنظمات الإرهابية ويشجعها على استخدام الأطفال"، وبحسب القناة 13 الإسرائيلية فإن غوتيريش أجرى الأربعاء الماضي، اتصالا هاتفيا مع مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي لإبلاغه بأنه قرر إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.

وسبق أن وجهت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته "تعمدها الاستمرار في تجاهل ضم إسرائيل إلى قائمة العار"، معتبرة أن "استثناء إسرائيل من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين".