نشرة منتصف الليل| بداية شهر بؤونة "أبو الحرارة الملعونة".. والحالة الصحية لحجاج مصر مطمئنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، أمس الجمعة.

ويرصد الخليج 365 خلال السطور الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

أطلقتها "المنظمة الدولية".. وزير العمل: ندرس انضمام مصر للتحالف الدولي للعدالة الاجتماعية

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، على هامش أعمال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف مع "بوريس زورشير"، وزير الدولة لشؤون العمل السويسري.

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غدًا بداية شهر بؤونة "أبو الحرارة الملعونة".. والأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

يصادف غدًا السبت الموافق 8 يونيو بداية شهر بؤونة هو العاشر في التقويم القبطي الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد

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رئيس البعثة الطبية في الأراضي المقدسة: الحالة الصحية لحجاج مصر مطمئنة

قال الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف ورئيس البعثة الطبية المصاحبة للحجاج المصريين، إن الحالة الصحية لكافة الحجاج مطمئنة، ولا يوجد أى حالات خطيرة

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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين تدريبين عمليين لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات

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"الأعلى للإعلام" يعلن تضامنه مع قصواء الخلالي

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضامنه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ضد ما تتعرض له من حملة اضطهاد ممنهجة، من مراكز إعلام ووسائل إعلام أمريكية، وإجراءات قمعية

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بكري منتقدًا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية: براحة علينا شوية.. فيه شقق وصلت لـ50 مليون

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب المصري متفائل بتحسين الأوضاع المعيشية، وأن صانع القرار على دراية كاملة بالتحديات. وأعرب بكري عن ثقته في أن الوضع الحالي لن يستمر طويلاً، خاصة مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

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