شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اتصالات النواب": وحدة المصريين سر نجاح 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن ثورة 30 يونيو شاهدة على وعي المصريين وإدراكهم السياسي، بحجم الكارثة السياسية التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، طيلة الأشهر الماضية، فقد كرس هذا التنظيم الإرهابي وقته لتدمير هذا الوطن من أجل تحقيق مصالحه السياسية وأطماعه الدنيئة.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه ثورة 30 يونيو قد حمت مصر من السرقة، وهذ بفضل جموع المصريين الذين خرجوا متفقين على رأي واحد وهدف واحد هو إعلاء مصلحة الوطن وعدم الانسياق وراء مخططات الإخوان، وهذا السر في نجاح هذه الثورة التي على الرغم من مضي 11 عامًا على اندلاعها، لكنها لازالت هي بارقة الأمل التي أنقذت مصر من جماعة إرهابية خططت ودبرت من أجل أن يسود روح الفرقة بين المصريين داخل البيت الواحد، لكن خصال هذا الشعب هي السر في دحض هذا المخطط بعد أن كانت هذه الثورة هي بداية النهاية لهذا التنظيم.