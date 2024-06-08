أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّ "وزير الخارجيّة سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تبادلا هاتفيًّا وجهات النّظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مع التّركيز على الوضع في منطقة الصّراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ضوء العمليّة العسكريّة المستمرّة في قطاع غزة، وتصاعد التوتّر في الضفة الغربية وفي منطقة الحدود الإسرائيليّة اللّبنانيّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الجانب الرّوسي أكّد ضرورة إنهاء العمليّات العسكريّة فورًا، وضمان الظّروف المناسبة لتقديم المساعدة الإنسانيّة العاجلة لجميع المحتاجين"، لافتةً إلى أنّ "الجانبين أولَيا مسألة إطلاق سراح المواطنين الرّوس المحتجزين في قطاع غزة اهتمامًا خاصًا، مؤكّدَين أهميّة مواصلة الجهود الحثيثة لإنقاذ جميع الأسرى". كما ناقش الوزيران بعض القضايا الرّاهنة المدرَجة على جدول الأعمال الثنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف بحث مع كاتس بالحرب في غزة والتوتر عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية: لإنهاء العمليات العسكرية فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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