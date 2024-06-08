حاكم خيرسون: مقتل 19 شخصًا بينهم طفلان في قصف أوكراني على المقاطعة

كشف حاكم مقاطعة ​خيرسون​ فلاديمير سالدو، عن مقتل 19 شخصًا بينهم طفلان وإصابة 5 آخرين، في قصف شنّته القوّات الأوكرانيّة على قرية سادوفوي في منطقة غولوبريستانسكي بالمقاطعة.

وأوضح أنّ "بعد الانفجار الأوّل، هرع النّاس من المنازل المجاورة لمساعدة الضّحايا، وبعد فترة قصيرة وصل صاروخ آخر من طراز "هيمارس". لقد ضربوا المرّة الثّانية عمدًا لزيادة عدد الضّحايا"، مشيرًا إلى أنّ خدمات الطّوارئ تعمل في مكان الاستهداف، ويتم تقديم المساعدة للجرحى. ولفت إلى أنّه في وقت القصف، "كان هناك عدد كبير من الزوّار والموظّفين في متجر القرية".

وكانت قد شنّت القوّات المسلّحة الأوكرانيّة صباح يوم الجمعة، هجمات صاروخيّة على أهداف في جمهوريّة لوغانسك الشّعبيّة، باستخدام خمسة صواريخ من طراز "أتاكمس" أميركيّة الصّنع، ما أدّى إلى انهيار مدخل مبنى سكني أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين، بينهم أربعة أطفال.