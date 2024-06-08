الأمم المتحدة: الصومال ينتخب عضوًا بمجلس الأمن بعد أكثر من 50 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت دولة الصومال عى عضوية غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، بعد مرور 50 عامًا.

انتخابات مجلس الأمن الدولي

كما حصلت الدنمارك واليونان وباكستان وبنما على مقاعد في مجلس الأمن الدولي في اقتراح سري في الجمعية العامة.

وانتخبت المنظمة العالمية المؤلفة من 193 عضوا خمس دول، يتم تخصيص المقاعد العشرة غير الدائمة في المجلس المكون من 15 عضوا للمجموعات الإقليمية التي عادة ما تختار مرشحيها ولكن في بعض الأحيان لا يمكنها الاتفاق على واحد، لم تكن هناك مثل هذه المفاجآت هذا العام.

وهذه المرة، طرحت المجموعات الإقليمية الصومال لمقعد أفريقي، وباكستان لمقعد آسيا والمحيط الهادئ، وبنما لمقعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والدنمارك واليونان لمقعدين غربيين بشكل رئيسي.

سيبدأ أعضاء المجلس المنتخبون حديثا فترة ولايتهم في 1 يناير ، ليحلوا محل أولئك الذين تنتهي فترة ولايتهم لمدة عامين في 31 ديسمبر موزمبيق واليابان والإكوادور ومالطا وسويسرا.

وسوف ينضمون إلى الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا والدول الخمس المنتخبة في العام الماضي الجزائر، وغيانا، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا.

إن مجلس الأمن مكلف بصون السلم والأمن الدوليين، لكن بسبب حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به روسيا لم تتمكن من اتخاذ إجراء بشأن أوكرانيا وبسبب العلاقات الأمريكية الوثيقة مع إسرائيل ، لم تدع إلى وقف الأعمال العدائية في غزة.

وسبق لجميع الدول الخمس التي فازت بمقاعد، أن عملت في مجلس الأمن وهي باكستان سبع مرات وبنما خمس مرات والدنمارك أربع مرات واليونان مرتين والصومال مرة واحدة.

تتفق كل دولة تقريبا على أنه بعد ما يقرب من ثمانية عقود من إنشاء الأمم المتحدة ، يحتاج مجلس الأمن إلى التوسع ويعكس العالم في القرن 21st ، وليس حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي تنعكس الآن.

ولكن مع وجود 193 دولة ذات مصالح وطنية، فإن السؤال المركزي - وأكبر خلاف - هو بالضبط كيف، وعلى مدى أربعة عقود، منعت هذه الخلافات أي إصلاح كبير لأقوى هيئة في الأمم المتحدة.