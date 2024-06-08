87 ألف طالب.. محافظة الجيزة تعلن خطة امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 والمقرر انعقادها في الفترة من 10 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو القادم.

وأكد "راشد"، بحسب بيان، الجيزة، الجمعة، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤدي فيها 87264 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 192 لجنة على مستوى المحافظة، وهو الأمر الذي يتطلب معه تضافر جهود الجهاز التنفيذي بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

ووجه محافظ الجيزة، بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية؛ لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس، وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، مشددًا على النظافة العامة داخل المدارس وخارجها، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو مصادر للضوضاء بجوار لجان الامتحانات .

وأكد "المحافظ"، على ضرورة مراعاة التنفيذ الدقيق لجميع عناصر الخطة الأمنية؛ لتأمين جميع أنشطة ومقار أعمال لجان الامتحانات بأنحاء المحافظة بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية.

وأشار "راشد"، إلى وجود تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة؛ لتأمين جميع مقرات لجان الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أية تجاوزات قد تحدث، مشددًا على أنه لن يسمح بحدوث أي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها .

ووجه محافظ الجيزة، بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم؛ لتلقي أية شكاوى أو معوقات، وسرعة حلها من خلال العرض علي الجهات المختصة، مشيرًا إلى متابعته الشخصية وعلي مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات في جميع اللجان.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على توفير 48 استراحة وتزويدها بجميع وسائل الراحة للمراقبين، لافتًا أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة؛ لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وربطها بغرفة عمليات المحافظة والوزارة؛ لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أي طارئ قد يحدث.

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