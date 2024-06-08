بعد الإجراء الجديد.. القصة الكاملة لـ عصام صاصا وحادث الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنايات الجيزة، 12 يونيو الجاري، نظر أولى جلسات محاكمة عصام صاصا مطرب المهرجانات، لاتهامه بالقتل الخطأ، والتسبب في وفاة سائق عقب دهسه بسيارتهأعلى الطريق الدائري.

جاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش، وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين.

أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار عصام صاصا مؤدي المهرجانات، لاتهامه بالتسبب مقتل شاب، في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، بمنطقة الطالبية، وبعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وأعدت مباحث الجيزة مأمورية أمنية من قسم شرطة الطالبية، لتنفيذ قرار النيابة العامة، بضبطه وإحضاره.

كشف مصدر مسئول أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من القبض على مؤدي المهرجانات عصام صاصا حتى الآن؛ لتنفيذ قرار النيابة العامة.

وأوضح المصدر، أن عصام صاصا متواجد حاليا خارج البلاد لمشاركته في إحدى الحفلات بدولة الإمارات الشقيقة، مشيرًا إلى أن مؤدي المهرجانات سيتم القبض عليه فور الوصول إلى الأراضي المصرية وترحيله من المطار إلى النيابة العامة.

وحصل "الخليج 365" على نص التحقيقات في اتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بالقتل الخطأ لشاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، عقب إحالته إلى محكمة الجنايات.

وجاء نص التحقيقات كالآتي: محضر الاستماع لأقوال عصام صاصا اليوم وأثناء تواجدنا بسراي النيابة تبين لنا عرض المحضر رقم ٦٧٣٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح الطالبية والذي بمطالعته تبين أنه بتاريخ 6/5/224 مذكرة والثابت بها وفاة شخص أثناء عبوره الطريق.

وبالفحص تبين أن السيارة شيفروليه كامارو سوداء اللون قيادة المدعو/ عصام طه طلعت (مطرب)، والسياره تحمل لوحات معدنيه رقم س ي ر (--) سارية التراخيص صادره من ميناء الإسكندرية وتبين أن المتوفى يدعى/ أحمد مفتاح أحمد محروس، وبحوزته متعلقاته الشخصيه، وكذا بطاقة الرقم القومي، وكذا مبلغ ألف ومئتان وكذا هاتف محمول ماركة سامسونج بني اللون.

تم التحفظ على السياره مرتكبة الواقعة ومرفق بالمحضر التقرير الطبي رقم ٦٣٢٦ صادر من مستشفى الهرم باسم/ أحمد مفتاح أحمد، وبالكشف الظاهري تبين أنه جثة هامدة ولا يوجد أية من العلامات الحيوية واشتباه في نزيف في المخ والصدر والبطن هذا ومرفق بالمحضر تقرير طبي آخر رقم ٥٧١٣٣ باسم عصام طه طلعت صادر من مستشفى أم المصريين، وبالكشف تبين وجود جرح قطعي بالساعد الأيمن.

هذا والمحضر جميع مكون من ثمانية ورقات أشرنا عليه بما يفيد النظر والإرفاق، وقد أثبت محرر المحضر ملحوظه/ تم حجز السياره رقم س ي ر (--) شيفروليه كامارو بجراح السيارات الخاص بالقسم بالبند ۲ أحوال الساعة ١٥/٧ صحيفه ۹۳ تحت تصرفات النيابه العامة.

هذا ولمناسبة تواجد المتهم خارج غرفة التحقيق فدعوناه بداخلها وبمناظرته تبين أنه يرتدي الملابس الأفرنجية عبارة عن جاكت أسود اللون به جيبان من الأمام و أسفلة بنطال قماش أبيض اللون به جيبان من الأمام ومن الخلف وينتعل زاحف أسود اللون وبه إصابة باليد اليمنى ملفوفة بشاش أبيض وبسؤاله عن محدث إصابته قرر أنها بسبب الحادث ولا يتهم أحد بإحداث إصابته وبسؤاله شفاهة عن التهمة المنسوبة إليه بعد أن أحطناه علما بها وبعقوبتها وأن النيابة العامة هي التي تباشر معه إجراءات التحقيق فدعوناه بداخلها وبسؤاله شفاهنا عن التهمه المنسوبة إليه فانكر ما نسب إليه من اتهام.

س: ماقولك فيما هو منسوب اليك من إنك متهم بقتل المجني عليه/ أحمد مفتاح أحمد، وكان ذلك ناشئا عن إهمالك ورعونتك وعدم إحرازك وعدم اتباعك للقواعد والقوانيين بأن قمت بقيادة السيارة (----) بحاله ينجم عنها الخطر وبالسرعة أعلى من السرعة المقررة قانوناً على النحو مبين بالأوراق؟

ج: الكلام دة محصلش.

س: ما الذي حدث إذن وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل أنا كنت شغال في المعادي في مكان اسمه روفي وخلصت الشغل وتحركت على الساعة ٤.٣٠ صباحا وأنا ماشي على الدائري مروح البيت وعند بنزينة موبيل اللي قبل طلعة الوصلة كان في عربيتين على شمالي مش شايف منهم ولقيته مرة واحد قدامي ومعرفتش أروح في أي حتة فخبطته ولقيت الازاز والكبوت في وشي ووقفت والناس اتلمت وعرفت إنه مات وهو ده كل اللي حصل.

س: من متى وأين حدث ذلك تحديدا؟

ج: الكلام ده حصل النهاردة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٦ الساعة ٥:١٥ صباحاً تقريباً

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج كنت لوحدي.

س: ملك من السيارة رقم (---) ؟

ج العربية ملكي وباسمي.

س: منذ متى وأنت تمتلك تلك السيارة ؟

ج: من حوالي 5 شهور بس.

س: ما هو ظروف تقابلك مع المجنى عليه / أحمد مفتاح أحمد تحديدا ؟

ج: أنا مرة واحدة لقيته بيعدي الطريق ومعرفتش اعمل أي حاجة عشان مكنتش شايفه بسبب العربيات اللي جمبي.

س: ما هي السرعة التي كنت تقود سيارتك عليها حال اصطدامك بسالف الذكر؟

ج: كنت ماشي على 70.

س: هل استخدمت آله التنبيه حال مشاهدتك للمجني علية آنذاك ؟

ج: أنا ملحقتش أعمل أي حاجة خالص.

س: هل استخدمت مكابح السيارة آنذاك؟

ج: أنا ملحقتش أعمل أي حاجة.

س: ما هي حاله الطريق آنذاك من حيث المارة؟

ج: لا مكنش فية عربيات كتير بس كان فيه عربيتين جمبي واحدة منهم الملاكي كانت هتخبطه قبلي بس عرف يتفاداه وأنا معرفتش.

س: ماهي حالة الطريق من حيث الضوء والرؤية آنذاك؟

ج: لا الحتة دي ضلمة خالص.

س: ما تعليلك إذا لحدوث وفاة المجني عليه في تلك الواقعه؟

ج: هو ظهر قدامي فجاءة وأنا ملحقتش أعمل حاجة ولو كنت أقدر أقف كنت وقفت بس وأنا مكنش قصدي أخبطه.

س: هل لحق ثمة تلفيات بالسيارة خاصتك؟

ج: أيوة حصل فيها تلفيات.

س: ما هي طبييعة تلك التلفيات؟

ج: وش العربية كله باظ والإزاز والكبوت والاكصدام.

س: هل تتهم ثمة أشخاص بثمة اتهامات؟

ج: لا أنا مش بتهم حد.

س: هل من ثمة علاقة أو خلافات بينك وبين المجني عليه سالف الذكر؟

ج: لا أول مرة أشوفه وقت الحادثة.

س: ما قولك فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات "وتلوناه عليك"؟

ج: أيوة أنا خبطته بس مكنش قصدي.

س: ما قولك فيما جاء بتحريات المباحث "تلوناه عليك"؟

ج: أيوة ده قضاء وقدر وأنا مكنش قصدي

س: أنت متهم بقتل المجني عليه / أحمد مفتاح أحمد وكان ذلك ناشئا عن أعمالك ورعونتك وعدم احترازك وعدك اتباعك للقواعد والقوانين بأن قمت بقيادة السيارة رقم (---) بحالة ينجم عنها الخطر وبالسرعة أعلى من السرعة المقررة قانونا على النحو المبين بالأوراق؟

ج: أنا مقتلتوش أنا مكنش قصدي وهو اللي ظهر فجأة قدامي وأنا ملحقتش أعمل حاجة.

كانت النيابة العامة، قد أخلت سبيل عصام صاصا بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة القضية، بعد عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.