أكثر من 269 من أصل 946 جنديًا أميركيًا غادروا النيجر

غادر أكثر من 269 جنديا أميركيا من أصل 946 النيجر، بعد اتفاق وقع في أيار بين أميركا والنظام العسكري في النيجر، بحسب ما أعلن الجانبان في بيان مشترك صدر في نيامي.

وذكرا في البيان الذي وقعه قائد القوات البرية النيجرية العقيد مامان ساني كياو واللواء كينيث إيكمان من وزارة الدفاع الأميركية؟ أنه "منذ توقيع الاتفاق بشأن انسحاب القوات الأميركية في 19 أيار 2024، غادر النيجر بالفعل أكثر من 269 من أصل 946 عنصرا بالإضافة إلى أطنان عدة من المعدات".

وقد نشر البيان بمناسبة حفل في القاعدة العسكرية 101 في نيامي تم تنظيمه لرحيل جنود أميركيين لم يُحدد عددهم، وهو ما يمثل بحسب النص "البداية الرسمية لانسحاب الأفراد والمعدات العسكرية الأميركية".

وسبق لواشنطن ونيامي أن أعلنتا أن انسحاب القوات الأميركية من النيجر الذي طلبه النظام العسكري الحاكم ينتهي في 15 أيلول "على أبعد تقدير". وأكد البلدان أنهما "توصلا إلى اتفاق لفك الارتباط بهدف تنفيذ انسحاب القوات الأميركية الذي بدأ بالفعل".