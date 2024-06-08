"حزب الله": استهدفنا مجموعة من جنود العدو داخل موقع الراهب بقذائف المدفعية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد وترقب ‏لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب عند الساعة 01:10 من فجر يوم السبت 8-6-2024، وعند ‏تحرك مجموعة من جنوده داخل الموقع استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية".

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