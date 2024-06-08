شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: 97 توصية اقتصادية من الحوار الوطنى تنتظر الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومة الجديدة المنتظرة والحوار الوطني في إطار اللجنة التنسيقية المشتركة، والتي انعقدت مرتين لمتابعة التوصيات والنتائج التي أحالها الحوار الوطني للحكومة، مشيرا إلى أن نظر آليات تطبيق ال97 توصية اقتصادية التي تقدم بها الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، في إفطار الأسرة المصرية 5 أبريل الماضي يتصدر قائمة الأولويات والتي لابد أن تكون في صدارة اهتمامات الحكومة الجديدة، خاصة وأن انعكاسات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميا تستلزم أن يكون هناك ثمار اقتصادية جيدة يشعر بها المواطن.

ولفت في تصريح لـ"الخليج 365 " إلى أن عجلة التنسيق مستمرة بين الحوار الوطني والحكومة، وهناك عدد من القضايا ناقشها الحوار في في اجتماعه الماضي سيتم إحالتها للمناقشات خلال الفترة القادمة، ومن بينها التحول إلى الدعم النقدي، وملف الصحة وما يتعلق بتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بجانب منظومة التعليم بما يخدم استراتيجية بناء الإنسان، علاوة على القضية الأكبر والأهم وهي حماية الأمن القومي والتي جاء بيان مجلس الأمناء بشأنها في إطار التأكيد على الثوابت المصرية في التعامل مع حرب غزة منذ بدايتها.

وأضاف أن هناك حرص شديد على التواصل بين الحوار الوطني والحكومة لمتابعة وتنفيذ التوصيات التي رفعتها إدارة الحوار من قبل، مشددا أن إدارة الحوار تحرص على التعاون مع الحكومة بما يخدم الرأي العام ويساعد في تقديم كل الملفات التي تنحاز للمواطن، والعمل على تنفيذ المخرجات لها أهمية قصوى باعتبارها تمس المواطن والضرورات الحياتية.