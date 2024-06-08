أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنه "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم السبت الموافق 8 - 6 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا داخل أراضينا المحتلة، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرةً لاهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا بالطيران المسيّر هدفنا حيويا في الأراضي المحتلة نصرة لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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