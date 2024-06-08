انتشال جثث 11 مهاجرًا قبالة ساحل ليبيا

أعلنت منظمة أطباء الحدود غير الحكومية الإنسانية أنه تمّ انتشال جثث 11 مهاجراً بعد أن جرفتهم أمواج البحر قبالة الساحل الليبي.

وذكرت المنظمة أن "بعد عملية بحث استمرت أكثر من تسع ساعات، تمكن فريق جيوبارينتس، السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، من انتشال جثث 11 شخصا فقدوا حياتهم للأسف".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية العثور على جثث 11 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا.

وأضافت "لا نعرف إذا كانت الجثث التي عُثر عليها قبالة الساحل الليبي هي لضحايا حادث غرق غير معروف حتى الآن. الأمر المؤكد هو أننا نحلّق فوق مقبرة جماعية تريدها أوروبا".

واستنادا إلى أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، انخفض عدد الوافدين بحراً إلى البلاد بشكل كبير منذ بداية العام، إذ وصل 21 ألفا و792 شخصا إلى إيطاليا بين الأول من كانون الثاني والسابع من تموز، في مقابل 53 ألفا و270 خلال الفترة نفسها من العام 2023.