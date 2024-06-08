فون دير لايين اتهمت الأحزاب اليمينية المتطرفة بمحاولة "تدمير" أوروبا

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال آخر جولات حملتها لإعادة انتخابها في منصبها، الأحزاب اليمينية المتطرفة بمحاولة "تدمير" أوروبا.
وذكرت فون دير لايين (65 عاما) في ميونيخ بجنوب ألمانيا خلال الاجتماع الأخير لكتلة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي أن "أوروبا الحاضر هدية عظيمة".
لكنها حذرت من أن أوروبا "تواجه تحديا لم يسبق له مثيل من جانب الشعبويين والمتطرفين والديماغوجيين"، مستهدفة أحزابا يمينية متطرفة، خصوصا حزب البديل من أجل ألمانيا والتجمع الوطني في فرنسا.
وأضافت فون دير لايين "هؤلاء المتطرفون لديهم شيء واحد مشترك: إنهم يريدون إضعاف أوروبا وتدميرها وتخريبها"، متعهدة بأنها لن تسمح "بحدوث ذلك أبدا".
وتسعى فون دير لايين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، إلى ولاية ثانية رئيسةً للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الانتخابات المقبلة.
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