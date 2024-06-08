إعلام إسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في صفد والحولان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها. كما دوّت صفارات الإنذار شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

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